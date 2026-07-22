FENOMENO VIRALE

"Death pants", i pantaloni a rischio caduta infiammano i social

Attenzione ai "flowy wide leg", i modelli a gamba larghissima "must have" dell'estate ma "letali", perchè fanno inciampare

22 Lug 2026 - 17:35
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I pantaloni alla turca e balloon dalle sfilate primavera estate 2026 © Catwalk Pictures

I pantaloni alla turca e balloon dalle sfilate primavera estate 2026 © Catwalk Pictures

Più che palazzo, più che balloon. I pantaloni del momento sono i "flowy wide leg", dalla gamba larghissima e in tessuto fluido, fascianti sui fianchi e con l'orlo così largo che copre le scarpe. Morbidi e avvolgenti, ma così morbidi e avvolgenti che arrivano a intralciare il movimento. E infatti provocherebbero cadute. Sui social ne è nato un caso, il fenomeno è diventato virale e sono stati ribattezzati "death pants", letteralmente pantaloni mortali

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Fenomeno "death pants", i pantaloni larghi a rischio caduta

 TikTok è il regno dei filmati dedicati alle cadute provocate da questo modello, comunque gettonatissimo e popolare soprattutto tra i giovani della Gen Z. Immagini virali anche sugli altri social, dove sono schizzati in vetta ai trending topic. Pur di indossarli comunque, c'è chi propone come soluzione quella di stringerli alle caviglie con degli elastici per capelli oppure una più estrema, definitiva: tagliare e accorciare l'orlo, ridimensionandolo. Il fenomeno ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulla stampa Usa. Davvero comodi, la considerazione dominante. Ma effettivamente bisogna prestare attenzione a come ci si muove.

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