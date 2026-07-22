"Death pants", i pantaloni a rischio caduta infiammano i social

Più che palazzo, più che balloon. I pantaloni del momento sono i "flowy wide leg", dalla gamba larghissima e in tessuto fluido, fascianti sui fianchi e con l'orlo così largo che copre le scarpe. Morbidi e avvolgenti, ma così morbidi e avvolgenti che arrivano a intralciare il movimento. E infatti provocherebbero cadute. Sui social ne è nato un caso, il fenomeno è diventato virale e sono stati ribattezzati "death pants", letteralmente pantaloni mortali.