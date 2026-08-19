Fino a 60 gradi tra i fornelli, ma nessuna legge li tutela: l'allarme degli chef sul caldo nelle cucine

L'emergenza caldo nelle cucine è stata denunciata per l'ennesima volta da Restworld, piattaforma specializzata nel mercato del lavoro della ristorazione. Sono centinaia i cuochi da tutta Italia che hanno inviato fotografie drammatiche, tenendo in mano termometri che mostravano temperature anche vicine ai 60 gradi in alcuni ambienti della cucina. "Ogni estate affrontiamo questa situazione come fosse un'emergenza imprevedibile, quando sappiamo perfettamente che si ripresenterà anche l'anno successivo", ha commenta ad Adnkronos Luca Lotterio, founder di Restworld. "È devastante lavorare a queste temperature, oltre a tutte le ore che dobbiamo fare stando in piedi e costantemente in movimento", ha aggiunto un cuoco di un albergo. Secondo Restworld, su oltre 324mila imprese della ristorazione in Italia, fino a 162mila hanno ambienti di lavoro "rischiosi" durante i mesi estivi.