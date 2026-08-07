Zia e nipote trovati morti in un appartamento nel Napoletano: ipotesi malore per il caldo estremo

Finestre sbarrate e assenza di aria condizionata. E' giallo a Portici (Napoli). Potrebbe essere stato un malore fatale, forse un infarto, con molta probabilità causato dal caldo, quello che nei giorni scorsi ha colpito un uomo di 42 anni trovato senza vita in una abitazione di Portici, in provincia di Napoli. Accanto al suo corpo, scoperto solo nelle ultime ore, ma la cui morte risalirebbe ad alcuni giorni fa, quello della zia 82enne. Sulla base delle ipotesi avanzate dagli investigatori la donna potrebbe essere deceduta perché rimasta senza alcuna forma di assistenza dopo la morte improvvisa del nipote.
Cosa è accaduto?
Per il momento si tratta solo di ipotesi. Quella che prende piedi è il malore dovuto alle alte temperature, avvalorata dal fatto che dai primi accertamenti non sarebbe emerso alcune segno di violenza sui due corpi e nemmeno segni di effrazioni sulla porta di casa. Quando sono entrati nell'abitazione inoltre i soccorritori avrebbero trovato le finestre sbarrate e riscontrato l'assenza di un impianto di aria condizionata: non è escluso dunque che il caldo estremo di questi giorni possa aver influito.
Solo l'autopsia, però, potrà effettivamente fornire valide risposte. Mentre le salme sono state trasferite su disposizione dell'autorità giudiziaria nell'obitorio del Policlinico di Napoli dove verranno svolti tutti gli accertamenti volti a chiarire con precisione le cause del decesso di zia e nipote, in queste ore ha parlato il sindaco di Portici, Pasquale Teodonno.
Il sindaco di Portici: "Dramma che fa pensare forte stato di abbandono"
"Non sappiamo ancora con precisione le cause dei decessi, in quanto sono ancora in corso le indagini e ci sarà da attendere l'autopsia disposta dal magistrato", dice il primo cittadino. "Si tratta - aggiunge - di un dramma che lascia profondamente scossi anche per le circostanze molto tristi che porterebbero a pensare a un forte stato di abbandono. Le vittime sono state infatti scoperte a causa dell'allarme lanciato dai vicini, insospettiti dal forte odore che si percepiva nel palazzo. Attendo i risultati del lavoro che stanno svolgendo gli inquirenti per far luce su quanto accaduto", conclude il sindaco.