Zia e nipote trovati morti in un appartamento nel Napoletano: ipotesi malore per il caldo estremo

Per il momento si tratta solo di ipotesi. Quella che prende piedi è il malore dovuto alle alte temperature, avvalorata dal fatto che dai primi accertamenti non sarebbe emerso alcune segno di violenza sui due corpi e nemmeno segni di effrazioni sulla porta di casa. Quando sono entrati nell'abitazione inoltre i soccorritori avrebbero trovato le finestre sbarrate e riscontrato l'assenza di un impianto di aria condizionata: non è escluso dunque che il caldo estremo di questi giorni possa aver influito.