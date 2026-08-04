Napoli, trovato morto in cella figlio di un boss dei Casalesi: era un neopentito

L'uomo è stato trovato nella tarda serata di lunedì 3 agosto, impiccato con dei lacci alla grata della finestra. A rinvenire il cadavere, gli agenti della polizia penitenziaria che hanno allertato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale, insieme al personale della polizia scientifica per i rilievi.