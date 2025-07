Emergenza clima sul lavoro, Calderone: "Protocollo caldo porta nuova attenzione sui lavoratori"

Per questo, il governo è già al lavoro come confermato dalla ministra Calderone. "I tavoli procedono, ovviamente anche in considerazione dell'urgenza di temi come quello del caldo", ha detto in un intervento a Morning news, su Canale 5. "Questa sera sono convocate per le 17 le parti sociali per la sottoscrizione del protocollo - ha ricordato -. È un lavoro andato avanti per tanto tempo e che arriva a definizione. Contiene tante misure di attenzione a lavoratori e lavoratrici esposti ad alte temperature".