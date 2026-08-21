Maltempo al Nord e in Toscana: allerta arancione in quattro regioni | Al Sud ancora caldo intenso

Sono ore di intenso maltempo al Centro Nord. Nella giornata di venerdì 21 agosto allerta arancione in quattro regioni (Friuli-Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana) gialla su altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta due metri blocca la Val Genova. In Toscana 23mila fulmini nelle ultime ore e oltre 6mila utenze senza elettricità. Ancora caldo al Sud.