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Maltempo al Nord e in Toscana: allerta arancione in quattro regioni | Al Sud ancora caldo intenso

Nelle ultime ore forti piogge, allagamenti e frane. Sorvegliate speciali Friuli-Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana

21 Ago 2026 - 09:37
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Sono ore di intenso maltempo al Centro Nord. Nella giornata di venerdì 21 agosto allerta arancione in quattro regioni (Friuli-Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana) gialla su altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta due metri blocca la Val Genova. In Toscana 23mila fulmini nelle ultime ore e oltre 6mila utenze senza elettricità.  Ancora caldo al Sud. 

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