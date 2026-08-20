Tempesta di fulmini in Liguria, uno colpisce la stazione di Ventimiglia: treni in tilt | Centrato anche un treno nel Tigullio
Il fulmine avrebbe mandato in blackout la sala di comando, la zona è interessata da un temporale autorigenerante
È in tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40mila fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione ligure di gestire il traffico dei treni. Al momento a Ventimiglia sulle rotaie non si muove nulla.
La situazione a Ventimiglia
I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare la situazione. Un primo intervento ha consentito soltanto di far entrare in stazione un treno con passeggeri a bordo, che si trovava ormai alle porte dello scalo ferroviario e lì era rimasto bloccato. Ma la circolazione rimane sospesa e non sono al momento noti i tempi necessari per il completo ripristino.
La tempesta di fulmini
Quasi 40mila fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20mila solo su Genova. Il maltempo sta colpendo duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nel Tigullio orientale. Qui, per l'appunto, un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, nel Genovese, dove in un'ora sono caduti 103 millimetri di pioggia causando diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Ma non ci sono situazioni di emergenza. Il fiume Entella invece, il cui livello è basso, assorbe bene.
La vicenda
Il treno Frecciabianca 8601 partito da Genova e diretto a Roma si trova attualmente fermo presso la stazione di Riva Trigoso a causa di un guasto provocato da un fulmine. Secondo quanto si apprende, i passeggeri sono stati trasferiti a bordo di un altro convoglio al fine di poter proseguire il viaggio. A causa del disguido la circolazione ferroviaria è rallentata dopo lo stop verificatosi alle ore 9 a causa di un guasto alla linea a Genova Brignole. "I treni Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 80 minuti", ha comunicato Rfi. Il servizio meteorologico ha reso noto che il territorio del capoluogo ligure è interessato da un temporale autorigenerante che ha provocato accumuli pluviometrici che, a monte, hanno superato i 60 mm.