Quasi 40mila fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20mila solo su Genova. Il maltempo sta colpendo duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nel Tigullio orientale. Qui, per l'appunto, un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, nel Genovese, dove in un'ora sono caduti 103 millimetri di pioggia causando diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Ma non ci sono situazioni di emergenza. Il fiume Entella invece, il cui livello è basso, assorbe bene.