Maltempo, tempeste di fulmini in arrivo: cosa fare (e non fare) all'aperto e in casa

E dopo il caldo, ecco che torna il temporale. Anzi i temporali. Dopo una lunga estate di afa record, la colonnina di mercurio dovrebbe abbassarsi bruscamente nei prossimi giorni a causa di una violenta perturbazione atlantica che porterà nubifragi sull'Italia, in particolare a Nordest e nelle regioni adriatiche. Ma gli acquazzoni saranno spesso e volentieri accompagnati da tempeste di fulmini, violente scariche che si generano con l'accumulo di elettricità all'interno delle nubi turbolente. Ecco cosa fare per proteggere sé stessi, la propria casa e i propri beni dalle scariche.