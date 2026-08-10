La tragedia

Padova, colpito da un fulmine muore dopo sei anni

Jimmy Furian, 49enne residente nel Veneziano, era stato centrato in pieno dalla scarica mentre andava al lavoro. Era l'ottobre del 2020

10 Ago 2026 - 20:14
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Dal Web

© Dal Web

Ha lottato a lungo, ma alla fine il suo cuore si è arreso. Non ce l'ha fatta Jimmy Furian, il 49enne residente a Stra (Venezia), che nell'ottobre del 2020 venne colpito in pieno da un fulmine. L'uomo si è spento nei giorni scorsi, dopo sei anni di sofferenza, all’Opera Immacolata Concezione di Padova, dove era ricoverato da tempo.

Google Preferred Site

La tragedia nel 2020

 La storia è raccontata dai giornali locali. Furian, quella mattina, stava andando al lavoro, quando un fulmine centrò la sua auto mentre stava chiudendo la portiera: la scarica elettrica attraversò il suo corpo, fece esplodere gli airbag della macchina e mandò immediatamente l'uomo in arresto cardiaco. I soccorsi dei colleghi furono tempestivi e permisero di salvargli la vita. Ma da quel giorno per il 49enne iniziò un tragico calvario a causa di danni neurologici e cardiaci devastanti.

Leggi anche

Roma, fulmine colpisce uno scout sul Monte Livata: è gravissimo

Padova, operaio 35enne morto dopo un malore in cantiere: sei indagati per omissione di soccorso

Un lungo calvario

 Da quell'incidente, infatti, Furian non si è più ripreso. Ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale di Padova, ha seguito per sei lunghi anni un percorso medico e assistenziale senza però mai ristabilirsi pienamente. Le sue condizioni sono sempre rimaste piuttosto critiche e compromesse dai danni provocati dalla scarica del fulmine. Negli ultimi tempi era ricoverato proprio all'Opera Immacolata Concezione di Padova, dove il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso

Ti potrebbe interessare

videovideo
padova
fulmine

Sullo stesso tema