Padova, colpito da un fulmine muore dopo sei anni

La storia è raccontata dai giornali locali. Furian, quella mattina, stava andando al lavoro, quando un fulmine centrò la sua auto mentre stava chiudendo la portiera: la scarica elettrica attraversò il suo corpo, fece esplodere gli airbag della macchina e mandò immediatamente l'uomo in arresto cardiaco. I soccorsi dei colleghi furono tempestivi e permisero di salvargli la vita. Ma da quel giorno per il 49enne iniziò un tragico calvario a causa di danni neurologici e cardiaci devastanti.