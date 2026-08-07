La storia risale al 4 agosto, e il lavoratore si sarebbe sentito male poco dopo le 14 mentre era impegnato nel cantiere. Su indicazione del titolare dell'impresa edile, due colleghi lo avrebbero accompagnato nell'abitazione dell'imprenditore, che avrebbe cercato di rianimarlo. Successivamente sarebbero state coinvolte la zia e la cugina del titolare, che hanno caricato l'uomo in auto con l'intenzione di trasportarlo in ospedale. L'allarme è stato lanciato soltanto quando le due donne si sono fermate nel parcheggio di un supermercato a Saonara, preoccupate per il peggioramento delle condizioni del 35enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione senza riuscire a salvargli la vita. Secondo alcuni testimoni, l'uomo appariva già privo di segni vitali quando è stato richiesto l'intervento dei soccorritori. La pubblico ministero Claudia Brunino ha disposto l'autopsia. Dai primi accertamenti è emerso che il decesso sarebbe stato causato da un infarto, che potrebbe essere stato favorito anche dalle elevate temperature registrate quel giorno. Dalle indagini risulta inoltre che il 35enne lavorasse senza un regolare contratto.