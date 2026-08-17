Tragedia anche in Alto Adige. Un uomo è stato trovato morto durante la notte dai soccorritori sul Piz Starlex (3.075 metri), sopra Taufers nella Val Monastero. L'ipotesi è che l'uomo sarebbe stato colpito da un fulmine durante la discesa. Dell'escursionista non si avevano notizie da domenica, quando ha avuto un ultimo contatto telefonico dalla cima del Piz Starlex intorno alle 13 del 16 agosto. Poco dopo le 23 dello stesso giorno, le squadre di soccorso hanno trovato il disperso con l'aiuto di un drone nei pressi del sentiero numero 4, a circa 2.600 metri di altezza, in un terreno impervio. I soccorritori hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a valle. All'operazione hanno partecipato circa 40 soccorritori del soccorso alpino Cnsas di Tubre, del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro, dei vigili del fuoco volontari di Tubre e del servizio di soccorso alpino di Prato con il drone di distretto.