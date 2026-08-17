Tragedia sull'Etna. Un escursionista è morto il 16 agosto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione sul vulcano siciliano. La vittima è un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano, per avvicinarsi alla vetta, quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Il giovane era giunto in ospedale già in arresto cardiorespiratorio.
Uomo colpito da un fulmine anche in Alto Adige
Tragedia anche in Alto Adige. Un uomo è stato trovato morto durante la notte dai soccorritori sul Piz Starlex (3.075 metri), sopra Taufers nella Val Monastero. L'ipotesi è che l'uomo sarebbe stato colpito da un fulmine durante la discesa. Dell'escursionista non si avevano notizie da domenica, quando ha avuto un ultimo contatto telefonico dalla cima del Piz Starlex intorno alle 13 del 16 agosto. Poco dopo le 23 dello stesso giorno, le squadre di soccorso hanno trovato il disperso con l'aiuto di un drone nei pressi del sentiero numero 4, a circa 2.600 metri di altezza, in un terreno impervio. I soccorritori hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a valle. All'operazione hanno partecipato circa 40 soccorritori del soccorso alpino Cnsas di Tubre, del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro, dei vigili del fuoco volontari di Tubre e del servizio di soccorso alpino di Prato con il drone di distretto.