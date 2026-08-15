Spagna, tromba d'aria provoca una frana di fango: due morti e due neonati feriti

Un'improvvisa tromba d'aria in Spagna ha causato una devastante frana di acqua e fango che ha travolto il paesino di Manzanedo de Valdueza, a Ponferrada nella provincia di Leon. Il bilancio al momento recita due donne morte e due neonati ricoverati dopo aver riportato ferite. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, al momento non ci sarebbero persone scomparse.