Spagna, tromba d'aria provoca una frana di fango: due morti e due neonati feriti

Un'improvvisa tromba d'aria in Spagna ha causato una devastante frana di acqua e fango che ha travolto il paesino di Manzanedo de Valdueza, a Ponferrada nella provincia di Leon. Il bilancio al momento recita due donne morte e due neonati ricoverati dopo aver riportato ferite. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, al momento non ci sarebbero persone scomparse.
La frana mortale
La frana, causata dalla tromba d'aria, ha iniziato a correre verso la strada della chiesa del paesino, dove si trovava una dozzina di persone. Ha poi travolto in pieno un magazzino, all'interno del quale si trovavano sei persone: due di queste sono decedute, avevano virva 60 e 80 anni.
I soccorsi e la piaga del maltempo
Immediata la segnalazione ai soccorsi, che hanno inviato in loco un elicottero di soccorso e due ambulanze di supporto vitale. Per le due donne non c'è purtroppo stato nulla da fare. I neonati, ora portati in pronto soccorso, non sarebbero in gravi condizioni. La provincia di Leon nelle ultime ore è stata devastata da forti piogge e tempeste, ma anche da diversi incendi boschivi causati dai fulmini.