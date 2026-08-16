Nubifragio a Lecco, ventenne muore nel lago

Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima, nel tardo pomeriggio, di oggi in provincia di Lecco. Un 20enne, di origini africane, intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del Lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Vani i soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto.