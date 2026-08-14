Como, turista 21enne si tuffa nel lago e non riemerge: era in barca con la fidanzata

Sul posto subito sono partite le ricerche coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, che ha fatto intervenire una motovedetta che ha recuperato la giovane sotto choc e l'ha portata in porto, dove è stata assistita dai sanitari del 118. Sul posto anche l'elicottero con i sommozzatori dei vigili del fuoco mentre l'elicottero della guardia di finanzia si sta occupando delle ricerche dall'alto. Al lavoro anche imbarcazioni dei vigili del fuoco per le ricerche di superficie.