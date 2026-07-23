Como, si accende una sigaretta mentre fa ossigenoterapia: 90enne muore ustionata

Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Il motivo? Secondo una prima ricostruzione, nella serata del 21 luglio la donna, fumatrice, si sarebbe accesa una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Scelta, quest'ultima, che le si è rivelata fatale in quanto un ritorno di fiamma innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della 90enne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni, la donna è deceduta nella mattinata del 22 luglio.