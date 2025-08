Esplode sigaretta elettronica in tasca, 25enne gravemente ferito a Misano

Esperti e associazioni consigliano agli utilizzatori di sigarette elettroniche alcune precauzioni fondamentali. Prima di tutto, è essenziale acquistare dispositivi certificati, controllando la presenza del marchio CE e verificando che siano conformi agli standard europei di sicurezza. È inoltre importante evitare di trasportare le sigarette elettroniche sfuse in tasca, specialmente se sono dotate di batterie al litio non protette. Gli sbalzi termici, gli urti o il contatto con oggetti metallici come chiavi o monete possono provocare cortocircuiti o surriscaldamenti pericolosi. Infine, si raccomanda di utilizzare sempre caricabatterie originali e di non lasciare i dispositivi incustoditi durante la ricarica.