Scompare tra le onde in Salento, morto 19enne | Militare americano di stanza ad Aviano annega nel lago di Barcis

Tommaso Ugolini era in vacanza in Salento con alcuni amici. Il giovane stava facendo il bagno insieme a un compagno quando improvvisamente è scomparso tra le onde. Non vedendolo più, l'amico che era con lui in acqua ha lanciato l'allarme, facendo attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. I bagnini dello stabilimento balneare si sono tuffati in acqua per recuperare il giovane e riportarlo a riva.