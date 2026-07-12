Genova, tragedia al Cristo degli Abissi: sub di 56 anni muore durante un'immersione

Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi, a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte.