Lei stessa, 66 anni, ne aveva parlato con entusiasmo già lo scorso aprile, a Le Figaro, in occasione dell'uscita di Hope!!, disco scritto insieme a Pharrell Williams, Nile Rodgers e Florent Pagny. E aveva raccontato, quasi divertita, dei messaggi ricevuti da Bono e Willem Dafoe non appena si è sparsa la voce.