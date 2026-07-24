Roberto Bolle conquista la stella sulla Walk of Fame: "Un sogno diventato realtà"

Nel suo messaggio Bolle ha voluto condividere il traguardo con le persone che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. "In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli", ha affermato, ringraziando la famiglia, il team di lavoro, tutti coloro che lo hanno sostenuto e il pubblico che continua a seguirlo con affetto ed entusiasmo. Per il ballerino, la stella sulla Walk of Fame non rappresenta soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un simbolo del valore della danza e dell'arte italiana sulla scena internazionale.