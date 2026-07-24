Roberto Bolle conquista la stella sulla Walk of Fame: "Un sogno diventato realtà"

Torino, lezione di danza da record con Roberto Bolle: 2mila ballerini a piazza San Carlo
© Ansa
© Ansa
Un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood.
L'annuncio è arrivato da Los Angeles, dove ogni anno viene definita la nuova lista di artisti che riceveranno la stella sulla Walk of Fame. Bolle è stato inserito tra i premiati del 2027 nella sezione dedicata al teatro e alle performance dal vivo, un riconoscimento riservato alle figure che hanno dato un contributo significativo al mondo dello spettacolo internazionale. Con il suo ingresso nella Walk of Fame, l'Italia raggiunge quota 19 artisti celebrati sul marciapiede più famoso del mondo.
La notizia ha suscitato grande emozione nell'artista, che ha affidato il proprio commento a una dichiarazione diffusa dopo l'annuncio ufficiale. "Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà", ha spiegato Bolle, definendo l'ingresso nella Classe 2027 della Hollywood Walk of Fame un momento particolarmente significativo.
L'étoile ha aggiunto di considerare questo premio "tra i più importanti della mia vita e della mia carriera", sottolineando quanto il riconoscimento lo abbia profondamente colpito sul piano personale oltre che professionale.
Nel suo messaggio Bolle ha voluto condividere il traguardo con le persone che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. "In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli", ha affermato, ringraziando la famiglia, il team di lavoro, tutti coloro che lo hanno sostenuto e il pubblico che continua a seguirlo con affetto ed entusiasmo. Per il ballerino, la stella sulla Walk of Fame non rappresenta soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un simbolo del valore della danza e dell'arte italiana sulla scena internazionale.
Bolle ha infatti sottolineato che il premio assume un significato ancora più speciale perché consente di portare "un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood". È proprio questo aspetto, ha spiegato, a renderlo "ancora più felice" di fronte alla nuova consacrazione internazionale.
L'ingresso nella Hollywood Walk of Fame aggiunge così un altro capitolo alla carriera dell'étoile, che negli ultimi decenni è diventato uno dei volti più riconosciuti della danza italiana nel mondo, contribuendo a far conoscere il balletto a un pubblico sempre più ampio anche al di fuori dei circuiti tradizionali del teatro.
© Ansa
© Ansa