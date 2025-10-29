Roberto Bolle riceve la laurea honoris causa e commosso ringrazia i genitori: "Danza maestra di vita"

Grande emozione all’Università di Firenze, dove Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione". Visibilmente commosso, l’étoile della Scala di Milano ha ringraziato i genitori per il sostegno costante e ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento accademico. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’ateneo, tra lunghi applausi e momenti di commozione.