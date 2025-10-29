Roberto Bolle riceve la laurea honoris causa e commosso ringrazia i genitori: "Danza maestra di vita"

L'étoile della Scala di Milano ha ricevuto il diploma magistrale in 'Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione'
© IPA
Grande emozione all’Università di Firenze, dove Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione". Visibilmente commosso, l’étoile della Scala di Milano ha ringraziato i genitori per il sostegno costante e ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento accademico. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’ateneo, tra lunghi applausi e momenti di commozione.
Nel suo intervento, il ballerino ha ricordato la nascita della Fondazione Roberto Bolle, impegnata a promuovere la danza come strumento di formazione e crescita personale. “La danza è una maestra di vita", ha sottolineato: "insegna la disciplina, l’ascolto, il rispetto, la fiducia in sé e negli altri".
Durante la cerimonia, la rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato il titolo a Bolle, definendolo “un artista nel senso più vero e pieno del termine, simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza”. Il riconoscimento è stato assegnato per “la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale”, che fa di Bolle un interprete capace di trasformare l’arte in veicolo di cultura, emozioni e socialità.
Dopo il riconoscimento, Bolle si prepara a tornare sul palcoscenico con Caravaggio: dal 27 al 29 novembre al Teatro Regio di Torino, dal 4 al 7 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova. L’étoile sarà inoltre protagonista del suo Gala Roberto Bolle and Friends il 6 novembre a Dubai, l’11 novembre per la prima volta al Sadler’s Wells Theatre di Londra e dal 14 al 16 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano