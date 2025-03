Roberto Bolle compie 50 anni e festeggia ballando con Caravaggio

Bolle ha deciso di portare per la prima volta in Italia l'opera intera di Mauro Bigonzetti, "Caravaggio" e, grazie al supporto del ministero della Cultura e del sovrintendente Carlo Fuortes, debutterà il 9 maggio a Firenze al Teatro del Maggio Fiorentino e poi al Teatro degli Arcimboldi dal 15 al 21 maggio. Il balletto "Caravaggio" di Mauro Bigonzetti, atteso come evento speciale del Festival del Maggio, arriva per la prima volta in Italia dopo il debutto nel 2008 in Germania. "Quello di portare l'opera intera di Caravaggio di Bigonzetti in Italia era un sogno che accarezzavo da tempo - ha detto -. Sono felice di esserci finalmente riuscito e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato".