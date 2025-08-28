Roberto Bolle è uno sportivo ma è la danza la sua grande passione. “Fin da bambino — ha raccontato al “Corriere della Sera” — ho praticato nuoto e un po’ di judo nei campi estivi dei boy scout. Il nuoto è uno sport che sviluppa il corpo in modo molto armonico nell’elemento acqua che adoro, ho praticato anche sub con immersioni alle Filippine e Maldive”. E’ affascinato dal tennis, mentre il calcio non l’ha mai tentato: “Nel tennis c’è anche una componente mentale fortissima, bisogna essere grandi atleti ma anche tattici. È uno sport che mi colpisce per il grande fairplay, con omaggi all’avversario sia che si vinca sia che si perda. In generale non sono un tifoso, ma mi piace seguire le squadre e le gare alle Olimpiadi”.