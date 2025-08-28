Fotogallery - Roberto Bolle con il fidanzato Daniel Lee a Capri, weekend d'amore
E’ affascinato dal tennis per il fairplay, ma ha praticato judo, nuoto e sub
Roberto Bolle, 50 anni e un fisico sempre perfetto. E’ il primo ballerino nella storia a essere diventato contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, ma con l’eleganza e l’ironia che lo contraddistingue spiega il segreto della sua forma fisica: “Palestra? Più che altro, esercizi di Pilates e yoga. Niente pesi, mi basta sollevare le ballerine”. Dal 3 al 7 settembre all’Arco della Pace a Milano è in programma l’ottava edizione della sua Festa OnDance.
La kermesse, inserita nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, vedrà il tradizionale “Ballo in Bianco”, la lezione collettiva alla sbarra, cui si aggiungerà il “Ballo Rosso” sul “Boléro” di Ravel e Roberto Bolle non vede l’ora di scaldare la metropoli lombarda in punta di piedi. Tra i vari appuntamenti di OnDance, è compresa anche la presentazione del libro di Bolle che celebra i cinquant’anni dell’étoile.
Roberto Bolle è uno sportivo ma è la danza la sua grande passione. “Fin da bambino — ha raccontato al “Corriere della Sera” — ho praticato nuoto e un po’ di judo nei campi estivi dei boy scout. Il nuoto è uno sport che sviluppa il corpo in modo molto armonico nell’elemento acqua che adoro, ho praticato anche sub con immersioni alle Filippine e Maldive”. E’ affascinato dal tennis, mentre il calcio non l’ha mai tentato: “Nel tennis c’è anche una componente mentale fortissima, bisogna essere grandi atleti ma anche tattici. È uno sport che mi colpisce per il grande fairplay, con omaggi all’avversario sia che si vinca sia che si perda. In generale non sono un tifoso, ma mi piace seguire le squadre e le gare alle Olimpiadi”.
“Il corpo è un grande maestro da cui non finisco mai di imparare" ha scritto Roberto Bolle nel suo libro. E il segreto della sua forma fisica è semplice. “Nella mia routine di allenamento quotidiano, gli esercizi a corpo libero durano in tutto un’ora e mezza tra addominali, dorsali, plank, flessioni, senza macchine” confessa candidamente. E sul futuro dice: "Vorrei avere davanti a me altrettante emozioni magari in una maniera diversa ma sempre legate alla danza".
