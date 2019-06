DAL 26 GIUGNO AL 23 LUGLIO 17 giugno 2019 17:14 Il Festival di Villa Arconati, da Laurie Anderson a Angelique Kidjo per festeggiare i 30 anni Dal 26 giugno al 23 luglio un calendario ricco e articolato a Castellazzo di Bollate (Milano),

Il Festival di Villa Arconati compie trent'anni. L'edizione 2019 cercherà di sparigliare le carte differenziandosi da quelle precedenti, con una proposta che punti ad assomigliare ad una ripartenza, sia per il cambio di location (si torna all’interno dei giardini della Villa lato Sud, quello storica) che per le scelte artistiche. Ad inaugurare la manifestazione, il 26 giugno, c’è Guido Catalano con il suo reading dal “Tu che non sei romantica summer tour”. Si chiude il 23 luglio con Angelique Kidjo, che offre un colpo di vernice afro allo storico disco "Remain in light" dei Talking Heads. In mezzo Laurie Anderson, con una performance tra spoken world, musica e proiezioni, Ascanio Celestini con il nuovo spettacolo “Storie comiche ferroviarie”, Bowland con un trip hop sensuale che ha conquistato persino "X Factor" e Dee Dee Bridgewater con al sua elegante anima soul tra le poche eredi delle grandi voci femminili del jazz.

"Era necessario un cambio di passo - spiegano gli organizzatori - "Cercare in forme d’arte diverse, in altre musiche possibili, quel suo tratto distintivo, senza naturalmente dimenticare la qualità che da sempre motiva il legame con il suo affezionato pubblico e l'attenzione che esso dedica alla rassegna. E allora, quindi, spazio all’ironia, alla sperimentazione elettronica, al teatro, alla ricerca. Perché chi si ferma è perduto, e il Festival non si è mai fermato nel cercare nuove strade".