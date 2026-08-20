Nigeria, imbarcazione si capovolge: morti 40 bambini

Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. "Posso confermare che finora sono stati recuperati circa 40 corpi di bambini", ha dichiarato Abdulkadir Yusuf, responsabile di zona dell'Autorità nazionale per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto, mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato Sarkin Daji, un capo della zona.