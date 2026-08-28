Morto Re Harald V, Carlo III piange la scomparsa del suo "caro cugino"

Il Regno Unito e la Norvegia condividono legami storici e familiari particolarmente stretti, con la Gran Bretagna che è stata uno dei primi paesi a riconoscere l'indipendenza norvegese e a stabilire relazioni diplomatiche nel 1905. Questi legami speciali si sono ulteriormente rafforzati durante le terribili prove della seconda guerra mondiale e hanno contribuito a unire i nostri due Paesi.