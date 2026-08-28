Morto Re Harald V, Carlo III piange la scomparsa del suo "caro cugino"

In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo e Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
Carlo e Harald sono cugini
La regina Vittoria ebbe, tra gli altri, il figlio Edoardo VII che, a sua volta, ebbe il figlio Giorgio V, nonno di Carlo III. Un'altra figlia di Edoardo VII, Maud, sposò Haakon VII di Norvegia divenendo così la regina del Paese. Successivamente Maud diede alla luce Olav V, il padre di Harald V.
Ecco il testo del comunicato
È con la più profonda tristezza che mia moglie e io abbiamo appreso della morte del mio caro cugino, Re Harald V di Norvegia.
Per trentacinque anni, Re Harald ha servito il suo popolo con incrollabile dedizione, guidando la Norvegia attraverso tempi di grandi cambiamenti con calore e umiltà. Mentre la Norvegia piange la perdita di una figura così imponente, tutta la mia famiglia si unisce nel ricordare un parente e amico tanto amato, la cui gentilezza, compassione e profondo senso del dovere hanno teso un'eco oltre il mare e attraverso i decenni.
Il Regno Unito e la Norvegia condividono legami storici e familiari particolarmente stretti, con la Gran Bretagna che è stata uno dei primi paesi a riconoscere l'indipendenza norvegese e a stabilire relazioni diplomatiche nel 1905. Questi legami speciali si sono ulteriormente rafforzati durante le terribili prove della seconda guerra mondiale e hanno contribuito a unire i nostri due Paesi.
La Regina e io esprimiamo le nostre più profonde e sentite condoglianze alla Regina Sonja e a tutta la sua famiglia, poiché la Gran Bretagna condivide il dolore della Norvegia in questo momento di perdita straziante.
Charles R