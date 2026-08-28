Morto re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni

Re Harald V di Norvegia è morto. A renderlo noto, la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6:35 di venerdì mattina, 28 agosto, all'età di 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato al Rikshospitalet, l'ospedale nazionale a Oslo, il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da giovedì, prima dell'annuncio ufficiale, in molti a Oslo si erano avvicinati al palazzo reale per mettere fiori.