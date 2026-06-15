Norvegia, condannato per stupro il figlio della principessa ereditaria

Marius Borg Hoiby accanto alla madre, la principessa Matte-Marit © Ansa
In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a quattro anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di due capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Hoiby è stato invece assolto da altri due capi d'imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre trenta contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend infatti era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi. Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit, con il principe ereditario Haakon nel 2001, era accusato di 40 reati. Verrà trasferito al carcere di Bærum. La sentenza arriva in una fase particolarmente delicata per la casa reale norvegese, alle prese contemporaneamente con il processo e con le preoccupazioni per la salute della principessa Mette-Marity
Membro adottivo della famiglia reale
Marius Borg Hoiby è entrato a far parte della famiglia reale norvegese nel 2001, quando sua madre Mette-Marit sposò il principe ereditario Haakon, futuro re di Norvegia. Nei giorni scorsi il giovane aveva chiesto di poter lasciare temporaneamente il carcere per stare vicino alla madre, le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate. "Essere a Oslo in prigione e sapere che lei è così malata. È doloroso pensare che ogni volta che viene in visita la domenica penso che potrebbe essere l'ultima. Ritrovarsi tutti assieme in momenti come questi è davvero importante, non solo per mia madre ma per tutti noi", aveva dichiarato.
Le condizioni precarie di Mette-Marit
Secondo quanto riportato dai media norvegesi, una settimana fa la famiglia reale, compreso Marius, si sarebbe riunita nella residenza di Skaugum insieme ai medici per fare il punto sullo stato di salute della principessa. I sanitari avrebbero prospettato anche l'eventualità di un trapianto imminente. Le difficoltà di salute di Mette-Marit erano apparse evidenti anche durante le celebrazioni del Constitution Day, quando la principessa era comparsa sul balcone della residenza reale di Skaugum con le cannule per l'ossigeno accanto al marito e al resto della famiglia.