Norvegia, condannato per stupro il figlio della principessa ereditaria

In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a quattro anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di due capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Hoiby è stato invece assolto da altri due capi d'imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre trenta contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend infatti era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi. Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit, con il principe ereditario Haakon nel 2001, era accusato di 40 reati. Verrà trasferito al carcere di Bærum. La sentenza arriva in una fase particolarmente delicata per la casa reale norvegese, alle prese contemporaneamente con il processo e con le preoccupazioni per la salute della principessa Mette-Marity