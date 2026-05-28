Mette-Marit di Norvegia in versione inedita
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Haakon Magnus, l'erede al trono, ha ammesso di essere molto preoccupato per la moglie, che dal 2018 soffre di una fibrosi polmonare progressiva ed è in attesa di trapianto
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La famiglia reale norvegese non sta attraversando un periodo semplice. La principessa Mette-Marit, moglie dell'erede al trono Haakon Magnus e futura regina, è sempre più debilitata a causa della fibrosi polmonare progressiva che le è stata diagnosticata nel 2018. Il marito ha confermato senza mezzi termini che le sue condizioni di salute stanno peggiorando.
Il principe ha fornito degli aggiornamenti su Mette-Marit dopo l'assegnazione dell'Abel Prize a Oslo. Parlando con la stampa norvegese ha confermato che la moglie è ancora gravemente malata e ammesso di essere preoccupato per la sua salute. "Utilizza l'ossigeno ogni giorno e questo la aiuta un po'. Credo che gli ultimi mesi siano andati abbastanza bene, ma ci sono varie fasi. Dobbiamo cercare di far fronte alla situazione al meglio delle nostre capacità", ha dichiarato il futuro re.
Al momento la principessa Mette-Marit è in lista di attesa per un trapianto di polmone, tuttavia non è noto quando potrà essere sottoposta all'intervento. Haakon Magnus ha spiegato che la decisione è nelle mani dei medici: "Saranno loro a decidere quando sarà possibile intervenire. Ma temo che ultimamente le sue condizioni siano notevolmente peggiorate".
Nonostante le grandi difficoltà, Mette-Marit ha comunque partecipato alla festa nazionale della Norvegia, che si svolge ogni anno il 17 maggio, mostrandosi in pubblico con l'apparecchio per l'ossigenoterapia che usa quotidianamente.
Come suggerisce il nome, la fibrosi polmonare progressiva è una malattia destinata ad aggravarsi con il passare del tempo e l'unica speranza di guarigione risiede nel trapianto. Lo scorso autunno, il professor Martin Holm, primario del reparto di pneumologia dell'ospedale universitario Rikshospitalet e medico curante della principessa, ha evidenziato la necessità dell'intervento. I preparativi sono già stati avviati, tuttavia l'assenza di sviluppi indica che la ricerca di un organo compatibile con le necessità della paziente potrebbe essersi rivelata più complessa del previsto.
Le condizioni di salute di Mette-Marit non sono l'unica fonte di preoccupazione per la famiglia reale norvegese. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del ricovero della regina Sonja di Norvegia, 88 anni, attualmente sotto osservazione presso l'Ospedale Nazionale per problemi cardiaci legati alla fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca. Resta monitorata con attenzione anche la situazione di salute di Harald V di Norvegia. Il sovrano, pur in condizioni considerate stabili, aveva affrontato un ricovero lo scorso febbraio durante una vacanza a Tenerife insieme alla regina, a causa di un'infezione e di un forte stato di disidratazione, poi superati.
A rendere ancora più complesso il momento della famiglia reale contribuisce inoltre la vicenda giudiziaria che coinvolge Marius Borg Høiby, primogenito di Mette-Marit di Norvegia. Il giovane è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta particolarmente complessa e attende ora la decisione dei giudici, prevista per il 15 giugno. Le accuse a suo carico sono quaranta, comprese quattro imputazioni per stupro, e il rischio teorico è una pena fino a sette anni e sette mesi di carcere. Durante il procedimento ha respinto una delle contestazioni più pesanti, dichiarando in aula di non aver mai avuto rapporti sessuali con persone prive di coscienza.
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