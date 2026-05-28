Il principe ha fornito degli aggiornamenti su Mette-Marit dopo l'assegnazione dell'Abel Prize a Oslo. Parlando con la stampa norvegese ha confermato che la moglie è ancora gravemente malata e ammesso di essere preoccupato per la sua salute. "Utilizza l'ossigeno ogni giorno e questo la aiuta un po'. Credo che gli ultimi mesi siano andati abbastanza bene, ma ci sono varie fasi. Dobbiamo cercare di far fronte alla situazione al meglio delle nostre capacità", ha dichiarato il futuro re.