Norvegia, la principessa ereditaria Mette-Marit rischia il trapianto di polmone

La 52enne moglie del principe Haakon è affetta da fibrosi polmonare. Il medico personale: "Situazione grave"
© IPA
La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit potrebbe essere sottoposta a un trapianto di polmoni. Mette-Marit soffre di fibrosi polmonare cronica, patologia che è "peggiorata drasticamente quest'autunno". Intervenendo al programma The Year with the Royal Family dell'emittente pubblica norvegese Nrk, la principessa ha spiegato che "lo sviluppo" della fibrosi polmonare "è stato più rapido di quanto sperassi", aggiungendo i medici hanno avuto con lei "diverse conversazioni quest'autunno su un trapianto di polmoni".
Mette-Marit ha aggiunto alla trasmissione tv che da tempo sapeva che il trapianto poteva essere uno degli sviluppi della sua malattia. "Sì, sapevamo fin dall'inizio di questa malattia che le cose sarebbero andate così", ha affermato. "Il solo pensiero che questo sia il passo successivo è piuttosto impegnativo, perché è un'operazione con molti rischi". La principessa ereditaria di Norvegia ha anche descritto le crescenti limitazioni nella sua vita quotidiana e nel suo lavoro. "La differenza più grande per me è che non riesco a fare le cose che facevo prima. Ci sono semplicemente molte cose che non riesco a fare", ha detto.
Il suo medico, il primario Are Martin Holm del Rikshospitalet dell'Ospedale universitario di Oslo, ha detto a Nrk: "Ad oggi, la malattia è così grave che stiamo iniziando a prepararci per affrontare ulteriori peggioramenti. E poi l'unica cosa che si può fare è un trapianto". Tuttavia, fortunatamente, "oggi non siamo ancora a quel punto", ha affermato il medico, sottolineando però che c'è stato un peggioramento nel corso del 2025.
"Questo autunno, sono stati eseguiti diversi esami che mostrano una chiara evoluzione negativa nella salute della principessa", si legge in una nota del palazzo. Non è ancora stato deciso quando Mette-Marit sarà inserita nella lista d'attesa per il trapianto, spiega la casa reale.
La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, 52 anni, si è sposata con il principe Haakon, erede al trono norvegese, nel 2001. La coppia ha due figli, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus. Senza alcun titolo nobiliare ed ex madre single, il suo fidanzamento con il principe nel 2000 suscitò numerose polemiche. A Mette-Marit è stata diagnostica la fibrosi polmonare nel 2018, una malattia cronica che causa cicatrici nei polmoni e porta a una riduzione dell'assorbimento di ossigeno.
La fibrosi polmonare, di cui è affetta la principessa norvegese Mette-Marit, è una malattia cronica e progressiva in cui il tessuto polmonare si ispessisce, diventa rigido e cicatriziale (formazione di tessuto fibroso), compromettendo la capacità dei polmoni di funzionare correttamente e scambiare ossigeno e anidride carbonica, causando difficoltà respiratorie (dispnea) e affaticamento.