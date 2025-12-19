Norvegia, la principessa ereditaria Mette-Marit rischia il trapianto di polmone

Mette-Marit ha aggiunto alla trasmissione tv che da tempo sapeva che il trapianto poteva essere uno degli sviluppi della sua malattia. "Sì, sapevamo fin dall'inizio di questa malattia che le cose sarebbero andate così", ha affermato. "Il solo pensiero che questo sia il passo successivo è piuttosto impegnativo, perché è un'operazione con molti rischi". La principessa ereditaria di Norvegia ha anche descritto le crescenti limitazioni nella sua vita quotidiana e nel suo lavoro. "La differenza più grande per me è che non riesco a fare le cose che facevo prima. Ci sono semplicemente molte cose che non riesco a fare", ha detto.