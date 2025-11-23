Kennedy, "maledizione" senza fine: la nipote di Jfk "ha la leucemia e le rimane un anno di vita"

Tatiana Schlossberg, la figlia di Caroline, ha scoperto di avere la malattia proprio il giorno del parto
Una nuova tragedia colpisce la famiglia Kennedy. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, ha scoperto di avere una leucemia terminale il giorno del parto della sua secondogenita. I medici, ora, le danno al massimo un anno di vita, tra trapianti di midollo e cure sperimentali sempre più aggressive. Tatiana ha descritto la sua odissea sul New Yorker, collegando il dramma personale ai tagli inflitti alla sanità americana dal cugino della madre, Robert F. Kennedy Jr.
Tatiana, 35 anni, è la secondogenita di Caroline e del marito Edwin Schlossberg. È sposata con il medico George Moran: insieme hanno due figli. La leucemia acuta mieloide che l'ha colpita un anno e mezzo fa presenta una rara mutazione conosciuta come "inversione del cromosoma 3", che si riscontra in meno del 2% dei casi, soprattutto tra malati anziani. "Non potevo, non riuscivo a credere che stessero parlando di me", scrive Schlossberg a proposito dei medici: "Il giorno prima avevo nuotato per un miglio in piscina, al nono mese di gravidanza. Non ero malata. Ero una delle persone più sane che conoscessi".
Sul New Yorker Tatiana racconta il durissimo percorso terapeutico, che ha incluso diversi cicli di chemioterapia, due trapianti di midollo e la partecipazione a due studi clinici sperimentali. Ha poi annunciato che le è stata anche diagnosticata a settembre una forma del virus di Epstein-Barr che le ha devastato i reni e di aver dovuto re-imparare a camminare. "Durante l'ultimo studio clinico, il medico mi ha detto che forse avrebbe potuto tenermi in vita per un anno", ha fatto sapere Tatiana
La donna ha poi parlato della sua malattia e delle cure facendo anche riferimento allo zio Robert Kennedy Jr., attuale ministro della Salute dell'amministrazione Trump: "Una fonte di imbarazzo per me e per il resto della mia famiglia più stretta". Tatiana scrive che i medici del NewYork-Presbyterian/Columbia Medical Center, dove è stata curata, non sapevano se sarebbero stati coinvolti nei tagli federali ordinati dall’amministrazione Trump alla Columbia University. "All'improvviso, il sistema sanitario da cui dipendevo era diventato instabile", ha attaccato.
La tragedia di Schlossberg si aggiunge alle altre della storia della famiglia, che include tante morti premature: dall'assassinio del nonno Jfk nel 1963 e quello del prozio, l'ex attorney general Bobbie Kennedy, nel 1968, all'incidente aereo letale dello zio Jfk Jr. nei cieli di Martha's Vineyard.