Kennedy, "maledizione" senza fine: la nipote di Jfk "ha la leucemia e le rimane un anno di vita"

Tatiana, 35 anni, è la secondogenita di Caroline e del marito Edwin Schlossberg. È sposata con il medico George Moran: insieme hanno due figli. La leucemia acuta mieloide che l'ha colpita un anno e mezzo fa presenta una rara mutazione conosciuta come "inversione del cromosoma 3", che si riscontra in meno del 2% dei casi, soprattutto tra malati anziani. "Non potevo, non riuscivo a credere che stessero parlando di me", scrive Schlossberg a proposito dei medici: "Il giorno prima avevo nuotato per un miglio in piscina, al nono mese di gravidanza. Non ero malata. Ero una delle persone più sane che conoscessi".