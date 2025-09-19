Usa, commissione Cdc cancella raccomandazione dei vaccini Covid

© Ansa
Come dalle premesse la Commissione consultiva dei Cdc ha votato all'unanimità di eliminare le raccomandazioni agli americani di vaccinarsi contro il Covid consigliando invece a tutti di adottare "decisione individuali" in materia. I membri della Commissione erano stati scelti personalmente dal ministro della Salute Robert Kennedy Jr, un noto anti-vax. La decisione dell'Advisory Committee on Immunization Practices deve essere avallata dal direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention. Quanto agli anziani oltre i 65 anni, dovranno decidere anche loro individualmente o sentire il parere del proprio medico.
