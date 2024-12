Oltre 75 vincitori del Premio Nobel hanno firmato una lettera aperta che esorta i senatori Usa a non confermare la nomina di Robert F. Kennedy Jr., sostenendo che la scelta del presidente eletto Donald Trump per guidare il Dipartimento della Sanità è "dannosa per la salute pubblica". La missiva, ottenuta dal New York Times, segna la prima volta in tempi recenti che i premi Nobel si sono uniti contro un nominato del governo.