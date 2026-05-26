Immensamente popolare in Danimarca per la sua abile modernizzazione della monarchia, Margrethe ha affrontato numerosi problemi di salute negli ultimi anni. Aveva a lungo sostenuto che non avrebbe mai abdicato, ma un delicato intervento chirurgico alla schiena nel 2023 l'ha indotta a cambiare idea. La regina ha sempre mostrato un forte interesse per le arti. Come costumista, ha vinto un premio cinematografico danese per i migliori costumi nel 2024. Ha anche tradotto sotto pseudonimo, insieme al marito il principe Henrik, il romanzo di Simone de Beauvoir "Tutti gli uomini sono mortali".