Apprensione per due regine nel cuore dell'Europa. Margherita di Danimarca, l’86enne ex sovrana che a gennaio 2024 ha abdicato a favore del figlio Frederik , è stata ricoverata d'urgenza il 25 maggio.
La sovrana emerita era stata recentemente operata al Rigshospitalet di Copenaghen, il principale ospedale della capitale danese, per un problema cardiaco che si era apparentemente risolto con l’applicazione di stent alle arterie, una procedura di angioplastica utilizzata per migliorare il flusso sanguigno al cuore.
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la regina Margrethe
Dimessa, aveva optato per il castello di Fredensborg per la convalescenza, fino alla notizia del nuovo ricovero in seguito a una caduta: "Sua Maestà la regina Margrethe è stata ricoverata al Rigshospitalet e sottoposta a cure, dopo che una TAC ha evidenziato la presenza di un grosso coagulo di sangue nella zona dell'anca", ha comunicato il palazzo.
Artista e traduttrice
Immensamente popolare in Danimarca per la sua abile modernizzazione della monarchia, Margrethe ha affrontato numerosi problemi di salute negli ultimi anni. Aveva a lungo sostenuto che non avrebbe mai abdicato, ma un delicato intervento chirurgico alla schiena nel 2023 l'ha indotta a cambiare idea. La regina ha sempre mostrato un forte interesse per le arti. Come costumista, ha vinto un premio cinematografico danese per i migliori costumi nel 2024. Ha anche tradotto sotto pseudonimo, insieme al marito il principe Henrik, il romanzo di Simone de Beauvoir "Tutti gli uomini sono mortali".
In Norvegia
Problemi di salute anche per la regina Sonja, 88 anni: la casa reale di Norvegia ha annunciato che la consorte di re Harald ha cancellato i prossimi impegni ufficiali perché in convalescenza. Domenica è stata sottoposta all'ospedale di Oslo ad alcuni accertamenti.
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la regina Sonja
Anche la sorella del re (e cognata di Sonja), la principessa Astrid, 93 anni. è ricoverata per la seconda volta in poche settimane per un'insufficienza cardiaca.