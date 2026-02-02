Norvegia, arrestato il figlio della futura regina: a processo per stupro e violenze

Høiby ha ammesso alcune responsabilità per reati minori, come il danneggiamento, ma respinge con decisione le accuse più gravi, in particolare quelle di violenza sessuale. Diverse ex fidanzate si sono costituite parte civile e un’ordinanza giudiziaria gli vieta qualsiasi contatto con loro. Il processo, destinato a durare fino al 19 marzo, si annuncia ad alta esposizione mediatica. Høiby, pur non facendo ufficialmente parte della famiglia reale, è da sempre considerato dall’opinione pubblica norvegese vicino alla corona: nato da una relazione precedente della principessa Mette-Marit, è stato cresciuto dal principe Haakon come un figlio.