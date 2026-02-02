Norvegia, arrestato il figlio della futura regina: a processo per stupro e violenze
Marius Borg Høiby, 29 anni, comparirà davanti al tribunale di Oslo per 38 capi d’accusa. La polizia ha chiesto la custodia cautelare
Marius Borg Hoiby © Afp
Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit e figliastro del principe ereditario Haakon, è stato arrestato domenica 1° febbraio dalla polizia di Oslo con le accuse di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. Le autorità hanno chiesto per lui la custodia cautelare di quattro settimane, motivandola con il rischio di reiterazione dei reati. Il 29enne dovrà comparire davanti al tribunale distrettuale di Oslo per rispondere di 38 capi d’accusa, relativi a presunti reati commessi a partire dal 2018. Tra le imputazioni figurano quattro episodi di stupro, violenze domestiche, aggressioni contro ex partner, reati legati alla droga e gravi violazioni del codice della strada. In caso di condanna, rischia una pena fino a 16 anni di carcere.
Høiby ha ammesso alcune responsabilità per reati minori, come il danneggiamento, ma respinge con decisione le accuse più gravi, in particolare quelle di violenza sessuale. Diverse ex fidanzate si sono costituite parte civile e un’ordinanza giudiziaria gli vieta qualsiasi contatto con loro. Il processo, destinato a durare fino al 19 marzo, si annuncia ad alta esposizione mediatica. Høiby, pur non facendo ufficialmente parte della famiglia reale, è da sempre considerato dall’opinione pubblica norvegese vicino alla corona: nato da una relazione precedente della principessa Mette-Marit, è stato cresciuto dal principe Haakon come un figlio.
Lo scandalo Epstein
La vicenda giudiziaria si inserisce in un contesto già delicato per la casa reale norvegese, dopo le recenti polemiche legate alla pubblicazione dei cosiddetti “Epstein files”, che hanno coinvolto la stessa principessa Mette-Marit. Il suo nome infatti compare nei file resi pubblici dal Dipartimento di Giustiza statunitense. La futura regina avrebbe preso in prestito la casa in Florida di Epstein per quattro giorni. Nello scambio di mail, risalenti al 2013, il finanziere avvisava l'assistente che sua altezza reale sarebbe arrivata all'aeroporto di Miami per soggiornare nella casa di Palm Beach. Il guaio giudiziario di Marius Borg Høiby rappresenta un ulteriore colpo all'immagine pubblica della futura regina di Norvegia.