Le accuse sono emerse da un'inchiesta congiunta del quotidiano online spagnolo "elDiario.es" e dell'emittente statunitense Univision, frutto di tre anni di lavoro. Secondo quanto riportato, due ex dipendenti, che all'epoca dei fatti avevano 22 e 28 anni, accusano Iglesias di aggressioni e molestie sessuali avvenute tra gennaio e ottobre 2021, oltre a condizioni di lavoro considerate forzate.