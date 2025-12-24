Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta: “Il mio sole”

Il cantante e l’ex tennista hanno annunciato sui social la nascita del loro quarto figlio, condividendo una tenera foto del neonato e la data di nascita
© Getty
Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno confermato la notizia più dolce: la nascita del loro quarto figlio. A dare l'annuncio sono stati proprio loro, con una foto pubblicata sui profili social in cui il neonato dorme nella sua culla accanto a un pupazzetto e una semplice frase a corredo: "Il mio sole". Nessun dettaglio sul nome o sul sesso del bebè, ma tanto calore e quella riservatezza che da sempre contraddistingue la coppia. La coppia ha già tre figli: i gemelli Lucy e Nicholas, nati nel 2017, e la piccola Mary, venuta al mondo nel 2020. Con questo nuovo arrivo la famiglia Iglesias-Kournikova si allarga ancora, confermando l'idea di amore e complicità che li accompagna da oltre vent'anni.
Il parto sarebbe avvenuto proprio il 17 dicembre, data indicata nel post condiviso sui social ufficiali del cantante. La notizia della gravidanza era trapelata già lo scorso agosto, quando il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune immagini di Anna con una felpa ampia che lasciava intuire un dolce segreto. "Entrambi sono molto emozionati di diventare di nuovo genitori e lo saranno alla fine di quest'anno: lei è a metà gravidanza", scriveva allora il magazine, rivelando l'attesa che la coppia aveva preferito non confermare pubblicamente. Una scelta coerente con la loro discrezione, che negli anni è diventata quasi un marchio di stile. Nemmeno questa volta, infatti, Enrique e Anna hanno rilasciato dichiarazioni: si sono limitati a condividere la foto, lasciando che fossero i fan a leggere tra le righe la gioia di un nuovo inizio. Un modo semplice e autentico di raccontare la felicità, senza clamore né pose studiate.
La loro storia è una delle più durature del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti nel 2001 sul set del videoclip di "Escape", una delle hit più amate di Iglesias, e da allora non si sono più lasciati. Tra concerti, viaggi e lunghi periodi lontani, il loro legame ha resistito a tutto, costruendo una famiglia unita e lontana dai riflettori. Nel 2011 Anna aveva raccontato a Women's Health: "Voglio assolutamente avere dei figli, che siano miei o adottati. Adoro prendermi cura delle persone". Una frase che oggi suona come una promessa mantenuta. Enrique, da parte sua, in un'intervista televisiva aveva confessato: "Da quando sono padre, tutto ruota attorno ai miei figli".
Nonostante i tanti anni insieme, la coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo anche sul proprio status sentimentale. Nessuno sa se, nel frattempo, si siano sposati o meno. "Non sposerò Anna. Non penso che il matrimonio faccia la differenza", aveva dichiarato Enrique qualche anno fa. "È solo un pezzo di carta. Non penso che si ami di più una persona solo perché c'è un matrimonio di mezzo". Sulla stessa linea Anna, che in passato aveva spiegato: "Il matrimonio non è importante per me. Sono in una relazione felice, è tutto ciò che conta". Poi, nel 2020, il cantante aveva sorpreso i fan ammettendo in un'intervista televisiva: "Credo nel matrimonio. Un giorno mi sposerò". Se quel giorno sia già arrivato, però, resta un segreto custodito lontano dalle telecamere.
Il post con cui Enrique e Anna hanno annunciato la nascita del loro quarto figlio è stato accolto con una pioggia di cuori e commenti affettuosi da parte dei fan di tutto il mondo. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo un'immagine e poche parole: "My Sunshine". Una frase che racchiude l'essenza della loro storia — discreta, sincera e piena di amore familiare. E in quell'immagine di un neonato che dorme tranquillo, c'è tutto il calore di una famiglia che cresce, lontana dal rumore ma vicina al cuore di chi li segue da sempre.