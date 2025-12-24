Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta: “Il mio sole”

Il parto sarebbe avvenuto proprio il 17 dicembre, data indicata nel post condiviso sui social ufficiali del cantante. La notizia della gravidanza era trapelata già lo scorso agosto, quando il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune immagini di Anna con una felpa ampia che lasciava intuire un dolce segreto. "Entrambi sono molto emozionati di diventare di nuovo genitori e lo saranno alla fine di quest'anno: lei è a metà gravidanza", scriveva allora il magazine, rivelando l'attesa che la coppia aveva preferito non confermare pubblicamente. Una scelta coerente con la loro discrezione, che negli anni è diventata quasi un marchio di stile. Nemmeno questa volta, infatti, Enrique e Anna hanno rilasciato dichiarazioni: si sono limitati a condividere la foto, lasciando che fossero i fan a leggere tra le righe la gioia di un nuovo inizio. Un modo semplice e autentico di raccontare la felicità, senza clamore né pose studiate.