Matteo Gabbia e Federica Ruggieri presto genitori, l’annuncio del calciatore

Il difensore rossonero sarà papà di una bambina
Per Matteo Gabbia è davvero un momento d’oro, dentro e fuori dal campo. Dopo la vittoria di sabato sera e il Milan saldamente in cima alla classifica, il difensore rossonero ha voluto condividere con i fan una gioia ancora più grande: l’arrivo della sua prima figlia. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram, con un post tenerissimo pubblicato insieme alla moglie Federica Ruggieri. La coppia ha rivelato che presto stringerà tra le braccia una bambina.
In pochi minuti, la valanga di messaggi di affetto non si è fatta attendere: il primo like di un rossonero è stato quello del giovane Bartesaghi, che ha commentato con una emoji dagli occhi a cuore, simbolo di un entusiasmo condiviso da tutto lo spogliatoio. Il nome della piccola è ancora top secret, ma i tifosi già sognano il momento in cui Gabbia potrà dedicarle il suo primo gol da papà a San Siro.
Matteo Gabbia e Federica Ruggieri sono inseparabili da anni e hanno coronato il loro legame il 25 giugno 2025, quando hanno pronunciato il fatidico “sì” in una suggestiva location in Toscana. A festeggiare con loro, tra sorrisi e scatti romantici, anche tanti amici del mondo del calcio: Davide Calabria, Tommaso Pobega, Theo Hernandez e altri volti noti del club rossonero.