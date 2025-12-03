Matteo Gabbia e Federica Ruggieri presto genitori, l’annuncio del calciatore

Matteo Gabbia e Federica Ruggieri sono inseparabili da anni e hanno coronato il loro legame il 25 giugno 2025, quando hanno pronunciato il fatidico “sì” in una suggestiva location in Toscana. A festeggiare con loro, tra sorrisi e scatti romantici, anche tanti amici del mondo del calcio: Davide Calabria, Tommaso Pobega, Theo Hernandez e altri volti noti del club rossonero.