Caso Epstein, la principessa di Norvegia: "Sono stata manipolata, avrei dovuto controllare"

La principessa ha spiegato di aver conosciuto Epstein tramite amici comuni e di aver mantenuto contatti tra il 2011 e il 2014, anche via email. "Era un rapporto di amicizia", ha sottolineato, rispondendo con un secco "no" a chi le chiedeva se ci fosse qualcosa di diverso. Nel corso dell’intervista all’emittente pubblica NRK, Mette-Marit ha ricordato anche un episodio avvenuto durante un soggiorno a Palm Beach nel 2013. "Mi ha messo in una situazione che mi ha fatto sentire così poco sicura che ho chiamato Haakon". Nonostante questo, i contatti sono proseguiti: "Era un abile manipolatore".