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La principessa ereditaria convive con una fibrosi polmonare cronica, diagnosticata nel 2018
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Mette-Marit di Norvegia si è presentata con le cannule nasali per l'ossigeno al ricevimento organizzato a Palazzo Reale di Oslo per gli atleti paralimpici norvegesi, reduci dai Giochi di Milano-Cortina 2026. È la prima volta che la principessa ereditaria le indossa a un appuntamento ufficiale. Con lei il marito Haakon, la figlia Ingrid Alexandra e il figlio Sverre Magnus.
La 52enne convive con una fibrosi polmonare cronica, diagnosticata pubblicamente nel 2018. La malattia colpisce i tessuti dei polmoni, che perdono elasticità e rendono la respirazione progressivamente più faticosa. L'uso delle cannule nasali non è una novità assoluta: Mette-Marit ne aveva già parlato in un'intervista e in alcune foto private già si vedevano. Ma portarle davanti alle telecamere, a un evento con tanto di strette di mano e foto di gruppo, è un passaggio diverso. Vuol dire che la malattia è entrata in una fase in cui l'ossigeno supplementare serve anche fuori casa.
L'occasione era "leggera": festeggiare gli undici atleti paralimpici norvegesi e le loro quattro medaglie. Un evento al chiuso, informale, senza il cerimoniale delle grandi occasioni di Stato. Mette-Marit è apparsa sorridente e a suo agio, senza dare peso visibile alle cannule. Non si è trattata di una conferenza stampa sulla sua salute né di un gesto dimostrativo: semplicemente, la principessa ha partecipato a un impegno di calendario con quello che oggi le serve per respirare.
Il principe ereditario ha messo a tacere chi ipotizzava un progressivo ritiro della moglie dalla vita pubblica. "Lei sarà parte della mia squadra", ha detto. Una frase secca che chiude il discorso. Del resto la presenza di Ingrid Alexandra, 22 anni, erede al trono, accanto alla madre conferma che la linea della famiglia reale è chiara: si va avanti insieme, con le cannule o senza.