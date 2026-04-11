La 52enne convive con una fibrosi polmonare cronica, diagnosticata pubblicamente nel 2018. La malattia colpisce i tessuti dei polmoni, che perdono elasticità e rendono la respirazione progressivamente più faticosa. L'uso delle cannule nasali non è una novità assoluta: Mette-Marit ne aveva già parlato in un'intervista e in alcune foto private già si vedevano. Ma portarle davanti alle telecamere, a un evento con tanto di strette di mano e foto di gruppo, è un passaggio diverso. Vuol dire che la malattia è entrata in una fase in cui l'ossigeno supplementare serve anche fuori casa.