Mette-Marit di Norvegia in versione inedita
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La principessa Mette-Marit è ufficialmente inserita in lista per un trapianto di polmone. Lo ha comunicato il palazzo reale norvegese. La futura regina è affetta dal 2018 da fibrosi polmonare progressiva, patologia che causa affaticamento respiratorio. Lo scorso aprile la prima apparizione pubblica con le cannule nasali per ricevere gli atleti norvegesi dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
La malattia ha costretto la principessa a disdire molti dei suoi impegni pubblici nel corso degli anni. Come si legge nel comunicato del palazzo, il professor Are Holm, pneumologo presso l'Ospedale Nazionale di Oslo ha spiegato che "A seguito di una valutazione medica completa, la principessa è stata inserita nella lista di coloro che si sottoporranno a un trapianto di polmone il prima possibile".
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Oltre alle sue condizioni di salute precarie, Mette-Marit di Norvegia si è ritrovata coinvolta nel Caso Epstein: alcuni documenti avevano rivelato una corrispondenza costante con il finanziere criminale dal 2011 al 2014. Poi il figlio Marius Borg Hoiby, processato all'inizio del 2026 per stupro e per cui la sentenza è fissata il 15 giugno. L'avvocato di Hoiby, Petar Sekulic, ha dichiarato che il figlio della principessa ha chiesto di essere rilasciato prima della sentenza per poter stare accanto alla madre.
Dopo la notizia della pianificazione dell'intervento, molti eventi a cui Mette-Marit avrebbe dovuto partecipare sono stati rinviati. In primis, l'anniversario di matrimonio con il principe Haakon, previsto per agosto. Il marito ha anche accorciato il suo soggiorno in Giappone, dove si trovava in visita ufficiale, per starle accanto. La figlia della coppia reale, la principessa Ingrid Alexandra ha deciso di rientrare dall'Australia, dove studia scienze sociali all'Università di Sidney, per tornare a Oslo e rimanerci per tutto il periodo autunnale.