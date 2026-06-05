Oltre alle sue condizioni di salute precarie, Mette-Marit di Norvegia si è ritrovata coinvolta nel Caso Epstein: alcuni documenti avevano rivelato una corrispondenza costante con il finanziere criminale dal 2011 al 2014. Poi il figlio Marius Borg Hoiby, processato all'inizio del 2026 per stupro e per cui la sentenza è fissata il 15 giugno. L'avvocato di Hoiby, Petar Sekulic, ha dichiarato che il figlio della principessa ha chiesto di essere rilasciato prima della sentenza per poter stare accanto alla madre.