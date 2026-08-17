Norvegia, re Harald ricoverato per anemia emolitica: "Trattato con cortisone"

Stando a quanto riporta l'emittente pubblica Nrk, re Harald sarebbe attualmente sottoposto a un "trattamento a base di cortisone". Il morale all'interno della Casa reale rimane però alto, anche alla luce delle prime dichiarazioni dei medici che stanno seguendo il sovrano: "L'anemia emolitica di solito non è una condizione pericolosa per la vita". Certo, in questo caso l'età avanzata potrebbe giocare un ruolo non secondario in merito alle condizioni di salute del sovrano norvegese. Soprattutto perché solo due anni fa il re di Norvegia era stato ricoverato durante un viaggio in Malesia per un'infezione. Una volta rientrato in patria, gli era stato impiantato un pacemaker.