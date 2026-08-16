Terremoto in Indonesia, 700 italiani bloccati sull'isola di Flores | Sale il bilancio dei morti: sono almeno 53

I residenti sono fuggiti in preda al panico quando sono stati emessi, e successivamente revocati, gli allarmi tsunami. Da allora le autorità hanno registrato 995 scosse di assestamento, ma solo 46 sono state avvertite dalla popolazione, ha dichiarato Abdul Muhari, responsabile della prevenzione dei disastri presso l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. I soccorritori continuano a scavare fra le macerie alla ricerca di persone che si teme siano rimaste sepolte sotto le frane provocate dal terremoto in sei reggenze di Flores. Si concentrano principalmente su tre, rimaste inaccessibili dopo il terremoto: Manggarai, Manggarai Orientale e Nagekeo, le più colpite.