Terremoto in Indonesia, 700 italiani bloccati sull'isola di Flores | Sale il bilancio dei morti: sono almeno 53

Violento terremoto in Indonesia, le immagini della devastazione dopo il sisma
© Afp
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È un bilancio drammatico quello del forte terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'Indonesia, facendo tremare nella mattina del 15 agosto la terra nella parte orientale dell'arcipelago nel Sud Est asiatico. Il numero delle vittime continua a salire di ora in ora: al momento si registrano 53 morti, ma si tratta di un bilancio provvisorio. Le squadre di soccorso continuano a scavare senza sosta: nelle scorse ore hanno recuperato altri 6 corpi, il che ha fatto salire il numero delle vittime. Numerosi gli italiani bloccati in Indonesia. La Farnesina parla di circa 700 concittadini sull'isola di Flores, una delle zone più colpite dal sisma.
Più di 5mila abitanti dell'isola indonesiana di Flores sono rimasti senza casa dopo aver abbandonato le loro abitazioni. Sono almeno 914 strutture, secondo le ultime osservazioni dell'Agenzia locale per la gestione delle catastrofi (BPBD), che hanno subito danni gravi per il forte terremoto. Di queste, oltre 1300 risultano gravemente danneggiate.
I residenti sono fuggiti in preda al panico quando sono stati emessi, e successivamente revocati, gli allarmi tsunami. Da allora le autorità hanno registrato 995 scosse di assestamento, ma solo 46 sono state avvertite dalla popolazione, ha dichiarato Abdul Muhari, responsabile della prevenzione dei disastri presso l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. I soccorritori continuano a scavare fra le macerie alla ricerca di persone che si teme siano rimaste sepolte sotto le frane provocate dal terremoto in sei reggenze di Flores. Si concentrano principalmente su tre, rimaste inaccessibili dopo il terremoto: Manggarai, Manggarai Orientale e Nagekeo, le più colpite.
Stando ai dati riportati dall'agenzia indonesiana per la gestione delle catastrofi, Bnpb, più di 3.300 persone nell'amministrazione di Sikka, una delle zone più colpite dal terremoto, sono fuggite dalle proprie case o sono rimaste bloccate, trovando rifugio in un palazzetto dello sport. Nella città portuale di Maumere, alcuni residenti si sono accampati all'esterno delle case crollate, riparandosi sotto teloni, mentre altri hanno ricevuto cure in una tenda improvvisata allestita fuori da un ospedale locale.
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La Farnesina, attraverso l'ambasciata d'Italia a Jakarta e l'Unità di Crisi, continua a fornire informazioni ai connazionali presenti nelle aree interessate dal terremoto. Come si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri, nel Paese risultano oltre 2mila cittadini italiani iscritti all'Aire e circa 6.000 connazionali non residenti registrati. Sull'isola di Flores sono circa 700 i connazionali non residenti registrati su 'Dove siamo nel mondo'.
I principali aeroporti dell'area risultano operativi l'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta portando a una disponibilità limitata di posti sui collegamenti aerei in partenza dall'area. La Farnesina invita i connazionali presenti nell'area a mantenersi in contatto con l'Ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi. In caso di necessità, è possibile contattare l'Ambasciata d'Italia a Giacarta al numero +62 8151811344 o l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.