Sui ducati reali pesa già un precedente recente. Il Ducato di Lancaster e il Ducato di Cornovaglia erano infatti finiti al centro delle polemiche per i cosiddetti "Duchy Files", documenti relativi ai proventi generati attraverso accordi di locazione con istituzioni pubbliche. Tra gli immobili e i contratti finiti sotto i riflettori figuravano anche strutture come ospedali e scuole, riportando l'attenzione sulla natura e sulla gestione delle ingenti entrate prodotte dai patrimoni della famiglia reale.