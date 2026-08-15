Kate Middleton e il principe William con i filgi ai Giochi del Commonwealth
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A raccontare la presunta regola è Helena Ford, ex assistente di volo di British Airways: "Viaggiavano sotto falso nome e la sicurezza occupava la Business"
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Anche quando scelgono un normale volo di linea, il principe William e Kate Middleton, entrambi 44 anni, sarebbero tenuti a rispettare una particolare regola: non viaggiare nella classe più alta disponibile sull'aereo. A raccontarlo è Helena Ford, 30 anni, ex assistente di volo di British Airways diventata nota al pubblico britannico per la partecipazione a Love Island e Love Island: All Stars.
Ford ha parlato della sua esperienza con il principe e la principessa del Galles nel podcast britannico "Private Parts", ricordando di averli avuti tra i passeggeri durante gli anni trascorsi come membro dell'equipaggio della compagnia aerea. Il suo passato professionale in British Airways è confermato anche dal profilo della sua agenzia.
Secondo quanto raccontato da Ford, William e Kate non potrebbero prenotare la cabina di livello più alto presente sul volo. "Credo ci sia una regola per cui non possono volare nella classe più alta", ha spiegato l'ex hostess. In pratica, se l'aereo dispone della First Class, i reali viaggerebbero in Business; se invece la Business rappresentasse la classe superiore, dovrebbero scegliere la Premium Economy, indicata da Ford come "Traveller Plus".
Nel volo sul quale lavorava l'ex assistente di bordo era presente la First Class e, proprio per questo, William e Kate avrebbero viaggiato in Business. La stessa versione era già stata raccontata da Ford durante Love Island: All Stars.
Si tratta, però, del racconto dell'ex hostess e non di una regola ufficiale confermata da Buckingham Palace o Kensington Palace. Non mancano inoltre precedenti che sembrano rendere meno netta questa presunta disposizione: nel 2022 William e Kate furono fotografati nella cabina First di un volo British Airways diretto a Boston per gli Earthshot Prize.
Ford ha raccontato anche alcuni dettagli sulle misure adottate per proteggere la famiglia reale. Durante il viaggio in cui li incontrò, la Business Class sarebbe stata riservata al loro entourage e agli uomini della sicurezza, mentre William e Kate indossavano abiti normali per attirare il meno possibile l'attenzione.
Non solo. Secondo l'ex hostess, i membri della famiglia avrebbero viaggiato utilizzando nomi di copertura, tanto che il personale non avrebbe dovuto rivolgersi a loro utilizzando i veri nomi. Ford ha ricordato che la famiglia stava tornando da Saint Lucia, probabilmente dopo un soggiorno privato ai Caraibi.
Per William e Kate, del resto, i voli commerciali non rappresentano una novità. Negli anni li hanno utilizzati in diverse occasioni e la principessa del Galles, nell'estate del 2022, aveva viaggiato anche in Economy insieme ai tre figli George, 13 anni, Charlotte, 11 anni, e Louis , 8 anni, per raggiungere la Scozia.
La testimonianza di Helena Ford aggiunge così un dettaglio curioso ai protocolli che accompagnano gli spostamenti dei reali britannici, anche se la presunta “regola della First Class” resta, al momento, una sua testimonianza e non una disposizione ufficialmente riconosciuta.
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