Kate Middleton e le foto con i figli dopo la scalata per il National Three Peaks Challenge
Negli scatti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale, il principe e la principessa del Galles hanno celebrato l'evento insieme alla famiglia: ad aspettare la principessa al traguardo c'erano i figli e il marito
Kate Middleton celebra sui social insieme alla sua famiglia un traguardo importante. Nel fine settimana del 27 e 28 giugno, la principessa del Galles ha completato la durissima sfida di resistenza della National Three Peaks Challenge, scalando le tre vette più alte del Regno Unito: Ben Nevis in Scozia, Scafell Pike in Inghilterra e Snowdon in Galles in sole 24 ore. In totale ha percorso 37 chilometri a piedi con oltre tremila metri di dislivello.
La causa benefica
La scalata è stata intrapresa per raccogliere fondi a favore della Royal Marsden Cancer Charity, l'ospedale oncologico londinese che ha assistito Kate durante il suo percorso di cure contro il cancro. Come riporta il registro delle attività regali Court Circular, Kate rappresenta il primo membro della famiglia reale britannica ad aver affrontato l'impresa.
Il significato profondo
La principessa ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza e speranza a chi affronta la malattia, sottolineando come il cancro colpisca non solo il corpo ma cambi tutta la vita, richiedendo un supporto che va ben oltre la sola medicina. Per Kate, infatti, la montagna è stata un modo per "esplorare la vita oltre la diagnosi".
Il traguardo e l'abbraccio della famiglia
All'arrivo, a supportare e festeggiare Kate, c'era tutta la sua famiglia: ad attenderla l'abbraccio del principe William, dei tre figli, George, Charlotte e Louis, insieme ai suoi genitori Carole e Michael e al fratello James, a dimostrazione di quanto sia stato fondamentale il loro sostegno emotivo.