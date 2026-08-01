Nel 2022, ai Giochi di Birmingham era toccato a Charlotte, 7 anni allora, fare la sua prima uscita da sola con mamma e papà: treccine, entusiasmo alle stelle per la ginnastica, il suo sport del cuore. Quest'estate, invece, erano stati George e Charlotte ad accompagnare i genitori a Wimbledon, per la finale maschile vinta da Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Kate, tra l'altro, ha consegnato personalmente i trofei nel suo ruolo di madrina dell'All England Club. E neppure a Glasgow sono stati gli unici reali in tribuna: già giovedì 30 luglio la principessa Anna e il principe Edoardo avevano assistito insieme ad alcune gare, accompagnati dai rispettivi coniugi, in una delle rare uscite condivise tra fratelli.