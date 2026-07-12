UNA MASTERCLASS DI STILE

Kate Middleton a Wimbledon in verde oliva per la finale: tutti i suoi look più belli

Da Duchessa di Cambridge a principessa del Galles: l’evoluzione degli outfit indossati in occasione del torneo di tennis più prestigioso e glamour

12 Lug 2026 - 18:02
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Kate Middleton - la principessa Catherine del Galles - con i figli George e Charlotte a Wimbledon per assistere alla finale del singolare maschile 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev © Afp

Kate Middleton - la principessa Catherine del Galles - con i figli George e Charlotte a Wimbledon per assistere alla finale del singolare maschile 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev © Afp

Una masterclass di stile. Kate Middleton ha incantato Wimbledon anche in occasione della finale maschile 2026. Dopo aver colto nel segno con il look rosso indossato in occasione di quella femminile - un outfit che ha richiamato alla mente il colore del Royal Ascot 2026 -, la principessa del Galles ha scelto un abito verde oliva per il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, atto conclusivo del torneo di tennis più prestigioso. 

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Kate Middleton a Wimbledon, il look per la finale maschile

 La principessa del Galles ha fatto il suo ingresso all'All England Lawn Tennis and Croquet Club assieme ai maggiori dei suoi tre figli, i principi George e Charlotte. L’abito color verde oliva scelto per questa occasione ha una lunghezza a metà polpaccio e una gonna a corolla. Presenta la particolarità di un drappeggio che si sviluppa dal fianco sinistro fin lungo la spalla, andando a delineare una mantella. A completare il look, una micro borsa portata a mano e scarpe décolléte con il tacco alto color cuoio. Un outfit che attesta ancora una volta uno stile all’insegna di un’eleganza semplice e misurata, che nel corso delle varie edizioni del torneo inglese ha visto Kate indossare abiti scivolati e drappeggi, gonne longuette e giacche avvitate, monocromie e gli immancabili pois, “signature look” della Royal family d'Inghilterra

© Afp

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Catherine, principessa del Galles, alla finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nell'ultima giornata del torneo di Wimbledon 2026

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Qual è il ruolo di Kate Middleton a Wimbledon?

 La principessa del Galles è la madrina dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016, titolo che ha ricevuto dalla regina Elisabetta, che la posiziona come rappresentante ufficiale della royal family nel mondo del tennis. Spetta a lei anche la premiazione, in segno di rispetto del suo ruolo, del vincitore del torneo.    

Kate Middleton, i best look con cui ha conquistato Wimbledon

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© Afp | Kate Middleton a Wimbledon: i suoi look iconici per il torneo di tennis più prestigioso
© Afp | Kate Middleton a Wimbledon: i suoi look iconici per il torneo di tennis più prestigioso
© Afp | Kate Middleton a Wimbledon: i suoi look iconici per il torneo di tennis più prestigioso

© Afp | Kate Middleton a Wimbledon: i suoi look iconici per il torneo di tennis più prestigioso

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