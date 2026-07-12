Kate Middleton a Wimbledon in verde oliva per la finale: tutti i suoi look più belli

La principessa del Galles ha fatto il suo ingresso all'All England Lawn Tennis and Croquet Club assieme ai maggiori dei suoi tre figli, i principi George e Charlotte. L’abito color verde oliva scelto per questa occasione ha una lunghezza a metà polpaccio e una gonna a corolla. Presenta la particolarità di un drappeggio che si sviluppa dal fianco sinistro fin lungo la spalla, andando a delineare una mantella. A completare il look, una micro borsa portata a mano e scarpe décolléte con il tacco alto color cuoio. Un outfit che attesta ancora una volta uno stile all’insegna di un’eleganza semplice e misurata, che nel corso delle varie edizioni del torneo inglese ha visto Kate indossare abiti scivolati e drappeggi, gonne longuette e giacche avvitate, monocromie e gli immancabili pois, “signature look” della Royal family d'Inghilterra.