Royal Ascot 2026, il colore ispirato a Kate e le assurde regole di dress code

Situato a circa dieci chilometri da Windsor, per poter varcare i cancelli dell'ippodromo di Ascot agli uomini sono richiesti cappello a cilindro nero o grigio, tight, cravatta e gilet, scarpe eleganti modello Oxford. Proibiti i fazzoletti da collo. Per le donne il discorso si fa inesorabilmente più complesso. Le ladies sono tenute a non indossare abiti scollati, monospalla, senza spalline o con spalline sottili (la larghezza minima consentita è di 2 centimetri e mezzo). Banditi tessuti trasparenti e pancia scoperta. Le gonne mai sopra il ginocchio. Sì ai completi pantalone ma a patto che siano monocolore. Per le scarpe, ok a zeppe e tacchi a blocco ma solo per evitare che quelli più sottili e a stiletto affondino nel terreno tra erba e ghiaia.