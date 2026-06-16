Royal Ascot 2026, il colore ispirato a Kate e le assurde regole di dress code

Royal Ascot 2025, dai reali al pubblico: i cappelli più scenografici
© Ansa | Royal Ascot 2025: i cappelli più scenografici
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La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il principe William in carrozza per la Royal Procession ad Ascot nel 2023 © Afp
Il Royal Ascot è l’appuntamento mondano più atteso in Gran Bretagna e dagli amanti del british glamour all’ennesima potenza. Mentre ha preso il via la competizione più attesa dedicata al mondo dei cavalli, l’attenzione dei fashion addicted è tutta rivolta al dress code degli ospiti - a cominciare dalla Royal Family attesa quest'anno al gran completo - e agli iconici cappelli scenografici sfoggiati durante le giornate dell’evento, che si concluderà sabato prossimo, 20 giugno.
Situato a circa dieci chilometri da Windsor, per poter varcare i cancelli dell'ippodromo di Ascot agli uomini sono richiesti cappello a cilindro nero o grigio, tight, cravatta e gilet, scarpe eleganti modello Oxford. Proibiti i fazzoletti da collo. Per le donne il discorso si fa inesorabilmente più complesso. Le ladies sono tenute a non indossare abiti scollati, monospalla, senza spalline o con spalline sottili (la larghezza minima consentita è di 2 centimetri e mezzo). Banditi tessuti trasparenti e pancia scoperta. Le gonne mai sopra il ginocchio. Sì ai completi pantalone ma a patto che siano monocolore. Per le scarpe, ok a zeppe e tacchi a blocco ma solo per evitare che quelli più sottili e a stiletto affondino nel terreno tra erba e ghiaia.
Un discorso a parte meritano i copricapo da donna, vero pezzo forte dei look. Sì alle tese larghe e larghissime dei modelli classici, ben accetti i fascinator (molto amati da Kate Middleton) e gli "hatinator", gli ibridi fissati con una mollettina o dal cerchietto, più comodi e leggeri. Devono però avere una base solida del diametro di almeno 10 cm. Ad ogni modo, per correggere errori di outfit, Ascot mette a disposizione degli ospiti dei modisti esperti, pronti ad assistere con aggiunte o modifiche dell'ultimo minuto.
© Ansa | Royal Ascot 2025: i cappelli più scenografici
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Niente tonalità pastello o che richiamino il Cloud Dancer, il colore dell’anno decretato da Pantone. Ascot segue una linea tutta sua: pare che la scelta del rosso pomodoro come colore guida di questa edizione sia stato ispirato dall'ultima volta in cui Kate Middleton ha assistito alle gare. Si tratterebbe, infatti, di una sorta di tributo al tomato red indossato dalla principessa del Galles nel 2023. La consorte del principe William non ha infatti partecipato alle edizioni del 2024 e del 2025 a causa di impegni di Palazzo e della convalescenza legata alla sua battaglia contro il cancro. Sale, dunque, l'attesa legata al suo ritorno.
© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
La tradizionale competizione equestre che si svolge ogni anno intorno al solstizio d'estate all'ippodromo di Ascot è tra gli eventi sportivi più importanti d'Inghilterra. A istituirla, nel 1711, è stata la regina Anna e la prima corsa vedeva impegnati solo sette cavalli. L'evento è stato poi istituzionalizzato e dal 1825 la tradizione prevede la Royal Procession, la fastosa parata regale con cui fa il suo ingresso in carrozza la Royal Family, per assistere alle gare più importanti.