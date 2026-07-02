Kate Middleton a sorpresa a Wimbledon: tailleur royal blue e coda di cavallo

Una presenza che sottolinea, ancora una volta, quanto la principessa del Galles sia considerata, a tutti gli effetti, una regina. La moglie del principe William ha assistito dagli spalti a uno dei match del torneo di tennis più prestigioso – ed elegante – del mondo ma lo scopo della sua partecipazione alla quarta giornata dei campionati di Wimbledon 2026 ha avuto anche un importante risvolto benefico. Ha, infatti, incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel distretto londinese di Merton, che aiuta i piccoli provenienti da contesti svantaggiati a sviluppare fiducia in se stessi, creatività ed espressione personale attraverso la fotografia.