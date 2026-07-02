Kate Middleton a sorpresa a Wimbledon: tailleur royal blue e coda di cavallo
La principessa del Galles sorridente alla quarta giornata del torneo di tennis più prestigioso. La sua presenza ha avuto anche un importante scopo benefico
Kate Middleton - la principessa Catherine del Galles - tra il pubblico di un match del secondo turno del singolare femminile al quarto giorno del torneo di Wimbledon 2026 © Afp
Kate Middleton esempio di stile anche nel cuore del caldo. La principessa del Galles, arrivata a sorpresa a Wimbledon, è apparsa sorridente in un elegantissimo tailleur in lino color royal blue. I lunghi capelli, solitamente lasciati sciolti, sono stati invece raccolti da una coda di cavallo “wavy”, composta e vaporosa.
Kate Middleton a sorpresa a Wimbledon 2026
Una presenza che sottolinea, ancora una volta, quanto la principessa del Galles sia considerata, a tutti gli effetti, una regina. La moglie del principe William ha assistito dagli spalti a uno dei match del torneo di tennis più prestigioso – ed elegante – del mondo ma lo scopo della sua partecipazione alla quarta giornata dei campionati di Wimbledon 2026 ha avuto anche un importante risvolto benefico. Ha, infatti, incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un programma di fotografia creativa con sede nel distretto londinese di Merton, che aiuta i piccoli provenienti da contesti svantaggiati a sviluppare fiducia in se stessi, creatività ed espressione personale attraverso la fotografia.
© Afp
Kate Middleton - la principessa Catherine del Galles - a Wimbledon ha anche incontrato i bambini dello Shine Camera Club, programma di fotografia creativa che aiuta i piccoli provenienti da contesti svantaggiati
Qual è il ruolo di Kate Middleton a Wimbledon?
La principessa del Galles è la madrina dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016, titolo che ha ricevuto dalla regina Elisabetta, che la posiziona come rappresentante ufficiale della royal family nel mondo del tennis. Spetta a lei anche la premiazione, in segno di rispetto del suo ruolo, del vincitore del torneo.